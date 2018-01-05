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مارين لوبن تطالب بوقف نهائى لعملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى

الجمعة، 05 يناير 2018 07:05 م
مارين لوبن تطالب بوقف نهائى لعملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبى مارين لوبن


(أ ش أ)
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طالبت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسى مارين لوبن اليوم الجمعة، بوقف نهائى لعملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى باريس واستقبال الرئيس إيمانويل ماكرون له.

وأشارت مارين لوبن رئيسة حزب "الجبهة الوطنية" فى تغريدة عبر موقع التدوينات الصغيرة تويتر اليوم الجمعة، إلى أن قمع الحريات فى تركيا واحتلال أراض قبرصية من قبل أنقرة.

وكانت نقابات ومنظمات حقوقية بينها (مراسلون بلا حدود) دعت الرئيس ماكرون إلى التنديد بالأوضاع فى تركيا، والمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المسجونين فى هذا البلد.

وقالت هذه المنظمات فى بيان مشترك: "نطلب من الرئيس الفرنسى التنديد بحزم بالظلم الذى يطال الصحفيّين الأتراك والذى أدى إلى وجود أكثر من مائة صحفى معتقل فى السجون أو تم إدانته أو ينتظر حكما قضائيا".


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مارين لوبن

تركيا

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