ماذا قدم محافظ القاهرة فى ملف تطوير هيئة النقل العام × 8 معلومات





كتب سيد الخلفاوى





شهد قطاع النقل العام بالقاهرة تطورا كبيرا فى الفترة الماضية، ويرصد "اليوم السابع" فى السطور القادمة أهم ما قدمه المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة فى ملف النقل العام.

1. تفعيل منظومة التتبع لحافلات النقل العام لفرض الرقابة على السائقين وبدأت المنظومة بـ200 أتوبيس وجارى تعميمها على 100 أتوبيس.

2. فتح الباب لشركات خاصة جادة فى تقديم خدمة مميزة للمواطنين بالتعاون مع هيئة النقل العام مثل "موصلات مصر" التى شغلت الأتوبيس الذكى.

3. دعم هيئة النقل العام بـ40 حافلة بدورين ستعمل نهاية الشهر الجارى.

4. رفع تذكرة الركوب بخطوط الهيئة لتقليل الخسائر.

5. دعم الهيئة بـ150 مينى باص بـ 90 مليون جنيه.

6. دعم الهيئة بـ 130 أتوبيسا جديدا بالغاز الطبيعي.

7. جلب قطع غيار بـ120 مليون جنيه لأعمال الصيانة.

8. زيادة أعداد أسطول هيئة النقل العام لـ 3000 أتوبيس .