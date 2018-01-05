video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مؤيدو حسن روحانى ينظمون تظاهرات بعد صلاة الجمعة بمحافظة طهران

الجمعة، 05 يناير 2018 11:07 ص
مؤيدو حسن روحانى ينظمون تظاهرات بعد صلاة الجمعة بمحافظة طهران التظاهرات الداعمة للنظام الإيرانى


طهران (أ ف ب)
إضافة تعليق


ينظم المؤيدون للنظام فى إيران الجمعة، تظاهرات جديدة دعما للحكومة بعد الحركة الاحتجاجية ضد الأزمة الاقتصادية والسلطة والتى تخللتها أعمال عنف.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن "تظاهرات ستجرى بعد صلاة الجمعة فى أربعين موقعا بمحافظة طهران".

وبعد خمسة أيام من التظاهرات الاحتجاجية الضخمة بين 28 ديسمبر والأول من يناير، عاد الهدوء بصورة عامة مع انتشار كثيف لقوات الأمن.

ولم يسجل أى تحرك احتجاجى فى الأيام الثلاثة الأخيرة فى طهران، أما فى المحافظات، فسارت تظاهرات محدودة مجددا مساء الخميس بحسب مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعى من دون أن يكون من الممكن التثبت من صحتها.

وقتل 21 شخصا واعتقل المئات منذ بدء التظاهرات التى انطلقت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتتحول إلى تظاهرات ضد الحكومة وشهدت هجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

وردا على هذه الاحتجاجات نظمت تظاهرات ضخمة الأربعاء والخميس فى أربعين مدينة فى أنحاء إيران دعما للنظام.

وهتفت الحشود تأييدا للمرشد الأعلى آية الله على خامنئى "كلنا وراء القائد" و"الموت لأمريكا"، "الموت لإسرائيل"، "الموت للمنافقين" فى إشارة إلى حركة مجاهدى خلق المعارضة المحظورة فى إيران.

واتهمت السلطات هذه الحركة و"المجموعات المعادية للثورة" باغتنام التظاهرات "المشروعة" للسكان احتجاجا على الظروف الاقتصادية لإثارة الاضطرابات.

كما أشارت بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة التى أيدت الحركة الاحتجاجية. ومن المقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى لاحقا خلال النهار حول إيران بطلب من واشنطن.

من جهة أخرى لم يصدر أى رد فعل بعد عن السلطات الإيرانية على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مجموعات صناعية إيرانية للاشتباه بارتباطها ببرنامج طهران البالستى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية الأمريكية: كل من يقتل المتظاهرين ويمارس الانتهاكات فى إيران سيعاقب

الولايات المتحدة تدعو لجلسة طارئة فى مجلس الأمن بشأن إيران.. الجمعة

مجلس الأمن الدولى يبحث الأوضاع فى إيران .. اليوم

موسكو: واشنطن تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران

ايران

اخبار ايران

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة