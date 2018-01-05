مؤيدو حسن روحانى ينظمون تظاهرات بعد صلاة الجمعة بمحافظة طهران





طهران (أ ف ب)





ينظم المؤيدون للنظام فى إيران الجمعة، تظاهرات جديدة دعما للحكومة بعد الحركة الاحتجاجية ضد الأزمة الاقتصادية والسلطة والتى تخللتها أعمال عنف.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية أن "تظاهرات ستجرى بعد صلاة الجمعة فى أربعين موقعا بمحافظة طهران".

وبعد خمسة أيام من التظاهرات الاحتجاجية الضخمة بين 28 ديسمبر والأول من يناير، عاد الهدوء بصورة عامة مع انتشار كثيف لقوات الأمن.

ولم يسجل أى تحرك احتجاجى فى الأيام الثلاثة الأخيرة فى طهران، أما فى المحافظات، فسارت تظاهرات محدودة مجددا مساء الخميس بحسب مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعى من دون أن يكون من الممكن التثبت من صحتها.

وقتل 21 شخصا واعتقل المئات منذ بدء التظاهرات التى انطلقت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتتحول إلى تظاهرات ضد الحكومة وشهدت هجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.

وردا على هذه الاحتجاجات نظمت تظاهرات ضخمة الأربعاء والخميس فى أربعين مدينة فى أنحاء إيران دعما للنظام.

وهتفت الحشود تأييدا للمرشد الأعلى آية الله على خامنئى "كلنا وراء القائد" و"الموت لأمريكا"، "الموت لإسرائيل"، "الموت للمنافقين" فى إشارة إلى حركة مجاهدى خلق المعارضة المحظورة فى إيران.

واتهمت السلطات هذه الحركة و"المجموعات المعادية للثورة" باغتنام التظاهرات "المشروعة" للسكان احتجاجا على الظروف الاقتصادية لإثارة الاضطرابات.

كما أشارت بأصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة التى أيدت الحركة الاحتجاجية. ومن المقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى لاحقا خلال النهار حول إيران بطلب من واشنطن.

من جهة أخرى لم يصدر أى رد فعل بعد عن السلطات الإيرانية على إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مجموعات صناعية إيرانية للاشتباه بارتباطها ببرنامج طهران البالستى.