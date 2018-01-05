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الجمعة، 05 يناير 2018 09:38 م
خالد صلاح
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لندن أكبر مدينة فى أوروبا جذبا لاستثمارات التكنولوجيا خلال 2017

الجمعة، 05 يناير 2018 07:24 م
لندن أكبر مدينة فى أوروبا جذبا لاستثمارات التكنولوجيا خلال 2017 تيريزا ماى رئيس وزراء بريطانيا


لندن – رويترز
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أظهرت بيانات يوم الجمعة، أن لندن كانت أكبر مدينة فى أوروبا للاستثمارات فى مجال التكنولوجيا العام الماضى مع حصول شركات فى العاصمة البريطانية على قدر من التمويل أكبر من الشركات الموجودة فى باريس وبرلين ومدن أخرى.

 

واجتذبت شركات التكنولوجيا فى لندن 2.45 مليار جنيه استرلينى (3.3 مليار دولار) من تمويل رأس المال الاستثمارى فى 2017 أى نحو 80 % من 2.99 مليار جنيه تم استثمارها فى بريطانيا ككل وذلك وفقا لما أظهرته بيانات جمعتها مؤسسة بيتشبوك فور لندن أند بارتنرز لبيانات رأس المال الاستثمارى.

 

وقالت إيلين بوربيدج المشاركة فى شركة باشون كابيتل إنه ليس أمرا مفاجئا رؤية لندن وبريطانيا تتصدران القائمة لأن لديهما المواهب ورأس المال الاستثمارى المطلوب.

 

وأضافت "إنها شهادة لمنظمى المشاريع لدينا بأن قطاع التكنولوجيا فى المملكة المتحدة ما زال يقدم شركات تحتل الصدارة فى تطوير التكنولوجيا المتقدمة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المالية".

 

وأظهرت البيانات أن التكنولوجيا المالية كانت أكثر القطاعات جذبا للمستثمرين حيث اجتذبت رقما قياسيا بلغ 1.34 مليار جنيه إسترلينى فى رأس المال الاستثمارى.

 

كما أظهرت البيانات أن قطاع الذكاء الاصطناعى كان مجالا آخر شهد نموا حيث جمعت الشركات العاملة فى هذا المجال والتى مقرها بريطانيا 488 مليون جنيه استرلينى وهو ما يزيد مرتين عن عام 2016.

 

وقالت بوربيدج إن أكبر تهديد لصدارة بريطانيا هو أى قيود قد تُفرَض على قدرتها على اجتذاب أفضل المواهب بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى العام المقبل.

 

وأضافت: "الحصول على المواهب أمر بالغ الأهمية".

 

 


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