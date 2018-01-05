video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قوات الأمن العراقية تعتقل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى شرق الموصل

الجمعة، 05 يناير 2018 07:26 م
قوات الأمن العراقية تعتقل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى شرق الموصل قوات الأمن العراقية


(أ ش أ)
إضافة تعليق


اعتقلت أجهزة الأمن العراقية 3 إرهابيين تابعين الى تنظيم داعش فى منزل كانوا مختبئين به فى منطقة التحرير شرقى الموصل.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمنى قوله إن عملية الاعتقال تمت بعد ورود معلومات من قبل أهالى المنطقة.

وفى نفس السياق ، أعلن اللواء 23 بالحشد الشعبى عن مقتل عنصر من تنظيم داعش وتدمير مضافتين فى عملية نفذت على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.

وقال حين الحسينى مسؤول إعلام اللواء 23 الحشد الشعبى إن قوات مشتركة من الحشد الشعبى والجيش نفذت عملية نوعية لتعقب خلايا داعش فى حوض الميتة والبو عواد على الحدود بين محافظتى ديالى وصلاح الدين.

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل عنصر فى تنظيم داعش وتدمير مضافتين والاستيلاء على كميات من الأسلحة والعتاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العبادى: العراق بإمكانه أن يصبح من الدول الـ 20 المتقدمة

العراق يدعو أكثر من 70 دولة لمؤتمر المانحين فى الكويت

قوات الأمن العراقية

داعش

الموصل

العراق

اخبار العراق



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة