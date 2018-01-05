قوات الأمن العراقية تعتقل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى شرق الموصل





(أ ش أ)





اعتقلت أجهزة الأمن العراقية 3 إرهابيين تابعين الى تنظيم داعش فى منزل كانوا مختبئين به فى منطقة التحرير شرقى الموصل.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمنى قوله إن عملية الاعتقال تمت بعد ورود معلومات من قبل أهالى المنطقة.

وفى نفس السياق ، أعلن اللواء 23 بالحشد الشعبى عن مقتل عنصر من تنظيم داعش وتدمير مضافتين فى عملية نفذت على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين.

وقال حين الحسينى مسؤول إعلام اللواء 23 الحشد الشعبى إن قوات مشتركة من الحشد الشعبى والجيش نفذت عملية نوعية لتعقب خلايا داعش فى حوض الميتة والبو عواد على الحدود بين محافظتى ديالى وصلاح الدين.

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل عنصر فى تنظيم داعش وتدمير مضافتين والاستيلاء على كميات من الأسلحة والعتاد.