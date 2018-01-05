فيديو وصور.. ‎رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يرأس احتفال عيد الميلاد المجيد





كتبت سارة علام - بهاء نبيل - تصوير حسام عاطف





رأس القس الدكتور اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ظهر اليوم احتفال الطائفة بعيد الميلاد.

حضر الاحتفال الذى أقيم بالكنيسة الانجيلية بمصر الجديدة كريم الديوانى الأمين برئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور هشام عرفات وزير النقل وحلمى النمنم وزير الثقافة وعمرو موسى امين عام جامعة الدول للعربية الأسبق والقس رفعت فتحى امين عام مجلس كنائس مصر والانبا كويس اسقف شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس وعدد من أعضاء مجلس النواب وكبار رجال الدولة. وتضمن الاحتفال اجتماع صلاة وعظة للدكتور القس اندريه زكى وترانيم عيد الميلاد.



























































































































