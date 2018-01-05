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فيديو وصور.. سقوط أمطار خفيفة على مطروح وانكسار موجة الرياح الترابية

الجمعة، 05 يناير 2018 12:53 ص
فيديو وصور.. سقوط أمطار خفيفة على مطروح وانكسار موجة الرياح الترابية سقوط أمطار بمطروح


مطروح – حسن مشالى
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تساقط الأمطار الخفيفة، بشكل متقطع، مساء الخميس، على مناطق متفرقة بمحافظة مطروح والساحل الشمالي، مما ساهم في كسر حدة موجة الطقس السيئ ونشاط الرياح المحملة بالأتربة، التي شهدتها المنطقة الشمالية الغربية لمصر طوال يوم أمس الخميس، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت مدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، وبعض المناطق المتفرقة بالمحافظة، سقوطا للأمطار الخفيفة بشكل متقطع، التي أعادت تنقية الجو من كميات الأتربة العالقة في الهواء وكانت تؤثر على الرؤية الأفقية،  وأثرت طوال النهار على حركة تنقلات المواطنين والسيارات بالشوارع،  كما تأثرت حركة السفر على الطرق السريعة.

على جانب آخر لم تتلق غرف عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب سوء حالة الطقس طوال اليوم أو بسبب تساقط الأمطار ليلا.

سقوط أمطار خفيفة على مطروح
سقوط أمطار خفيفة على مطروح

 

الأمطار الخفيفة على مطروح تكثر موجة الرياح الترابية
الأمطار الخفيفة على مطروح تكثر موجة الرياح الترابية

 

اثار الامطار بشوارع مطروح
اثار الامطار بشوارع مطروح

 

تراجع حركة المواطنين بشوارع مطروح بسبب الامطار
تراجع حركة المواطنين بشوارع مطروح بسبب الامطار

 

هدوء بشوارع مطروح تزامنا مع سقوط الامطار الخفيفة
هدوء بشوارع مطروح تزامنا مع سقوط الامطار الخفيفة

 


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