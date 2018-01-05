فيديو وصور.. الأهالى يشيعون جثمان شهيد الواجب بالعريش بمسقط رأسه فى دمياط

فيديو وصور.. الأهالى يشيعون جثمان شهيد الواجب بالعريش بمسقط رأسه فى دمياطالجمعة، 05 يناير 2018 10:06 م
الأهالي يشيعون جثمان شهيد الواجب
دمياط عبده عبد البارى
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شيع المئات من أهالى قرية كفر العرب التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، مساء اليوم، جنازة الشهيد المجند أحمد أسعد الألفى، الذى استشهد فى عملية إرهابية بالعريش.
وأدى المئات صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد البوابة بالقرية بالسنانية بحضوراللواء ياسر الحفناوى رئيس مركز ومدينة فارسكور، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ثم انطلقت الجنازة نحو مقابر القرية وسط زغاريد النساء وهتافات "الشهيد حبيب الله"، وأخرى تطالب بالقصاص للشهداء والضرب بيد من حديد على الإرهابيين ومن يحرضونهم.
الأهالي يشيعون جثمان شهيد الواجب
الأهالي يشيعون جثمان شهيد الواجب
الأهالي يشيعون جثمان شهيد الواجب
الأهالي يشيعون جثمان شهيد الواجب
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