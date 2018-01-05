فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقياالجمعة، 05 يناير 2018 01:09 ص
محمد صلاح
كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق
طرح المطرب هشام عباس أغنية جديدة، باسم "غنوا لصلاح" للاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع على فتح الله.
تُوّج محمد صلاح الليلة بلقب أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، ليكون ثانى لاعب مصرى فى التاريخ يفوز بها، بعد الأسطورة محمود الخطيب، الذى حقق هذا الإنجاز فى عام 1983.
وكان محمد صلاح تُوج بجائزة أفضل لاعب صاعد فى أفريقيا عام 2012، قبل أن يفوز بعدها بخمس سنوات بجائزة الأفضل فى القارة السمراء على مستوى المحترفين.
إضافة تعليق
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء
"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
ريري
رائعة
أغنية رائعة جدا جدا بس ياخسارة انت الصوت الجميل بطل يغنى وسبنا ناخد فى السقف علشان نمحر