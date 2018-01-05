فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا





كتب أحمد عبد الرحمن





طرح المطرب هشام عباس أغنية جديدة، باسم "غنوا لصلاح" للاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع على فتح الله.

تُوّج محمد صلاح الليلة بلقب أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، ليكون ثانى لاعب مصرى فى التاريخ يفوز بها، بعد الأسطورة محمود الخطيب، الذى حقق هذا الإنجاز فى عام 1983.

وكان محمد صلاح تُوج بجائزة أفضل لاعب صاعد فى أفريقيا عام 2012، قبل أن يفوز بعدها بخمس سنوات بجائزة الأفضل فى القارة السمراء على مستوى المحترفين.