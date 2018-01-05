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فيديو.. راعى الكنيسة الإنجيلية يوجه التحية لبطل حلوان ومحمد صلاح بقداس عيد الميلاد

الجمعة، 05 يناير 2018 03:10 م
فيديو.. راعى الكنيسة الإنجيلية يوجه التحية لبطل حلوان ومحمد صلاح بقداس عيد الميلاد راعى الكنيسة الإنجيلية يوجه التحية لبطل حلوان ومحمد صلاح


كتبت سارة علام - بهاء نبيل - تصوير حسام عاطف
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قال الدكتور القس الدكتور يوسف سمير، راعى الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة إن السلام ليس فقط غياب الحرب ولكن الحقيقة أن السلام يعنى التخلص من أعداء الإنسان الظلم والجهل والفقر والمعصية والخطيئة.

صور قداس عيد الميلاد (32)

ووجه القس يوسف سمير التحية فى كلمته خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، لصلاح الموجى المواطن الذى انقض على الإرهابى فى حادث حلوان الارهابى.

صور قداس عيد الميلاد (35)

كما وجه التهنئة للمنتخب المصرى ومحمد صلاح والأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب المصرى، على حصدهم جوائز الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف".

 

 
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