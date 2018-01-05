فيديو.. تفكيك سيارة مفخخة فى ريف تدمر بحمص السورية





وكالات الأنباء





فككت الجهات المختصة أمس، سيارة محملة بنحو 500 كيلوجرام من المواد شديدة الانفجار بعد ضبطها شرق مدينة تدمر.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن الجهات المختصة وبناء على معلومات دقيقة وعمليات تحر وملاحقة ضبطت سيارة “تويوتا هايلوكس” حمراء اللون محملة بمواد شديدة الانفجار عبارة عن ألغام وعبوات ناسفة معدة للتفجير شرق محمية التليلة بريف تدمر الشرقي”.

وبينت الوكالة السورية أن عناصر الهندسة “فككوا المواد المتفجرة وأبطلوا مفعولها بنجاح”، مشيرة إلى أنها “مصنوعة من مواد شديدة الانفجار ويبلغ وزنها أكثر من 500 كج”.