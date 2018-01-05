video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 10:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. تفكيك سيارة مفخخة فى ريف تدمر بحمص السورية

الجمعة، 05 يناير 2018 08:02 ص
فيديو.. تفكيك سيارة مفخخة فى ريف تدمر بحمص السورية تفكيك سيارة مفخخة


وكالات الأنباء
إضافة تعليق


فككت الجهات المختصة أمس، سيارة محملة بنحو 500 كيلوجرام من المواد شديدة الانفجار بعد ضبطها شرق مدينة تدمر.

وذكرت وكالة "سانا" السورية،  أن الجهات المختصة وبناء على معلومات دقيقة وعمليات تحر وملاحقة ضبطت سيارة “تويوتا هايلوكس” حمراء اللون محملة بمواد شديدة الانفجار عبارة عن ألغام وعبوات ناسفة معدة للتفجير شرق محمية التليلة بريف تدمر الشرقي”.

وبينت الوكالة السورية أن عناصر الهندسة “فككوا المواد المتفجرة وأبطلوا مفعولها بنجاح”، مشيرة إلى أنها “مصنوعة من مواد شديدة الانفجار ويبلغ وزنها أكثر من 500 كج”.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفاع الروسية: لقاءات مع شيوخ عشائر لبحث شروط التسوية فى سوريا

فرنسا: محاكمة مسلحات فرنسيات فى سوريا حال ضمان حقوقهن

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العالم

اخبار العرب

سوريا اليوم



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة