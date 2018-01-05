فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه





كتب أحمد عبد الرحمن





اعترف شيخ الإرهاب يوسف القرضاوى، بتطبيع قطر مع إسرائيل، فى محاولة لتجميل وجهه، منكراً وجود القاعدة الأمريكية فى قطر، ووجود مكتب لإسرائيل فى قطر، وذلك عبر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وقلب القرضاوى الطاولة على تميم بن حمد أمير قطر، مؤكداً أن "تميم" يعلم ذلك جيداً، مستطرداً: "لا أجامل فى هذا".

وذكر القرضاوى، أنه عندما زار الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز قطر، بعد مجزرة قانا، خطب خطبة، وطالب فيها من صافحوا بيريز أن يغسلوا أيديهم 7 مرات إحداهن بالتراب.