فيديو.. الرياح القوية تداعب السياح بمنطقة الأهرامات

فيديو.. الرياح القوية تداعب السياح بمنطقة الأهراماتالجمعة، 05 يناير 2018 03:07 م
الرياح القوية تداعب السياح
كتب:أسامة طلعت
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شهدت منطقة الأهرامات رياح شديدة أثارت موجات ترابية كبيرة لكنها لم تثنى السياح عن التمتع بالحضارة الفرعونية الرائعة، وتلاعبت الرياح بالسياح كما تشاء ورد السياح على قوة الرياح بابتسامة عريضة والتقاط الصور التذكارية على طريقة السيلفى.
كما حجبت الرؤية على مسافة 50 متراً مما أعطى المنطقى ساتراً ترابياً جعلها محاطة بالغبار مما أعطى المكان هيبة ووقار.
وكانت هيئة الأرصاد قد حظرت من الرياح الشديدة فى مختلف محافظات مصر والأتربة والعواصف التى قد تحجب الرؤية.
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