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فوز طالبتين بكفر الشيخ فى معرض القاهرة الدولى للابتكار

الجمعة، 05 يناير 2018 06:18 م
فوز طالبتين بكفر الشيخ فى معرض القاهرة الدولى للابتكار جانب من التكريم


كفر الشيخ – محمد سليمان
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احتفلت مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيح بحصول الطالبتين روان حنفى وروان أشرف ، على 5 ألاف جنيه فى معرض القاهره الدولى للابتكار ، وسلم الدكتور حسام الجديلى مدير المدرسة الطالبتين قيمة الجائزة بحضور عدد من أساتذة المدرسة وقدم الجديلي الشكر للإخصائية الاجتماعية ، حسنه مالك، على الجهد المبذول طوال فتره المعرض مع الطالبات، كما قدم طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين 20 ابتكاراً جديداً.

 وقال الدكتور حسام الجديلى مدير مدرسة المتفوقين  بكفر الشيخ ،ل "اليوم السابع "، إن اللجنة المحكمة لمشروعات طلاب الصف الأول أشادت بأفكار الطلاب ومشاريعهم المبهرة وعروضهم المنظمة ،وبمجهودهم و بمجهود  أعضاء هيئة التدريس وعلي رأسهم أحمد عابدين فى خلق تلك الإبداعات والانجازات التى تعتبر أول خطوة فى سبيل التقدم سواء للطلبة أو للمدرسة.

 


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