فودافون: وحدات مجانية لجميع العملاء المتضررين من العطل الفنى

فودافون: وحدات مجانية لجميع العملاء المتضررين من العطل الفنىالجمعة، 05 يناير 2018 07:03 م
تليفون محمول- أرشيفية
كتبت هبه السيد
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قامت شركة فودافون، بتقديم وحدات مجانية لجميع عملائها تعويضاً عن العطل الفني الخارج عن إرادة الشركة و ذلك في مبادرة لإرضاء عملائها.
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