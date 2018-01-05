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الجمعة، 05 يناير 2018 09:38 م
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فودافون: وحدات مجانية لجميع العملاء المتضررين من العطل الفنى

الجمعة، 05 يناير 2018 07:03 م
فودافون: وحدات مجانية لجميع العملاء المتضررين من العطل الفنى تليفون محمول- أرشيفية


كتبت هبه السيد
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قامت شركة فودافون، بتقديم وحدات مجانية لجميع عملائها تعويضاً عن العطل الفني الخارج عن إرادة الشركة و ذلك في مبادرة لإرضاء عملائها.

 


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