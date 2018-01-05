"فنون جميلة" الزمالك تشارك باحتفالية جامعة طوكيو لمرور 130 سنة على إنشائها





كتبت منى فهمى





أكدت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الجمعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، مشاركتها والدكتورة أمنية يحيى، الأستاذ بقسم الديكور، فى سمبوزيوم القارات الخمسة فى طوكيو باليابان، لتمثيل إفريقيا فى احتفالية جامعة طوكيو بمناسبة مرور 130 سنة على إنشائها كجامعة للفنون.

وتستمر الرحلة من اليوم وحتى 11 يناير الحالى، ويُناقش المؤتمر والسمبوزيوم مستقبل تعليم الفنون فى مختلف دول العالم، وكيفية خلق فرص للتواصل بين جامعات الفنون، وتبنى المواهب والعمل على صقلها وخلق مناخ إبداعى.

وأضافت عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أنه خلال سمبوزيوم القارات الخمسة فى طوكيو باليابان سيتم تقديم بحث عن الفنون المعاصرة فى أفريقيا، وسيتم إلقاء الضوء على تعليم الفنون بجامعات مصر الحكومية والخاصة والمراكز الثقافية التى تعمل على تأهيل المواهب الشابة المُبدعة، وسيتم التأكيد على دور جامعة حلوان كأكبر جامعة متخصصة بالفنون على مستوى القارة الأفريقية، وسوف يتم العمل على بدء علاقات ثنائية بين جامعة طوكيو وجامعة حلوان، وسوف نقوم بإهداء درع جامعة حلوان لرئيس جامعة طوكيو للفنون كازوكى صاوا، نيابة عن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

والجامعات المُشاركة فى احتفالية جامعة طوكيو بمناسبة مرور 130 سنة على إنشائها كجامعة للفنون هى: "جامعة حلوان، جامعة جنوب كاليفورنيا، جامعة برلين للفنون، جامعة مولبورن، جامعة كولومبيا، جامعة موسكو، وجامعة الصين".

يأتى ذلك بعد مشاركة الوزير المُفوّض اليابانى ومدير مؤسسة الفنون اليابانية للدعم ونشر الفنون، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، فى افتتاح معرض العرائس اليابانية مؤخرًا بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بحضور السفير اليابانى بمصر، ومدير المركز الثقافى اليابانى بالقاهرة.

وقالت الدكتورة صفية القبانى، إن جامعة حلوان دائماً تهتم بالتعاون مع الدول الأجنبية لإكساب الطلاب المزيد من الخبرة، حيث أقيم هذا المعرض بالتعاون مع المركز الثقافى اليابانى بالقاهرة، وتم إهداء متحف الكلية بعض أعمال الفنانين اليابانيين، وهى عبارة عن عرائس تمثل المجتمع اليابانى، وتم تخصيص قاعة بمبنى المتحف الرئيسى لتمثل الفن اليابانى بالكلية.



الوزير المفوض اليابانى ومدير مؤسسة الفنون اليابانية والدكتور ماجد نجم