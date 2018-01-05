video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 07:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"فنون جميلة" الزمالك تشارك باحتفالية جامعة طوكيو لمرور 130 سنة على إنشائها

الجمعة، 05 يناير 2018 10:38 م
"فنون جميلة" الزمالك تشارك باحتفالية جامعة طوكيو لمرور 130 سنة على إنشائها الدكتورة صفية القبانى والدكتورة أمنية يحيى


كتبت منى فهمى
إضافة تعليق


أكدت الدكتورة صفية القبانى، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الجمعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، مشاركتها والدكتورة أمنية يحيى، الأستاذ بقسم الديكور، فى سمبوزيوم القارات الخمسة فى طوكيو باليابان، لتمثيل إفريقيا فى احتفالية جامعة طوكيو بمناسبة مرور 130 سنة على إنشائها كجامعة للفنون.

 

وتستمر الرحلة من اليوم وحتى 11 يناير الحالى، ويُناقش المؤتمر والسمبوزيوم مستقبل تعليم الفنون فى مختلف دول العالم، وكيفية خلق فرص للتواصل بين جامعات الفنون، وتبنى المواهب والعمل على صقلها وخلق مناخ إبداعى.

 

وأضافت عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أنه خلال سمبوزيوم القارات الخمسة فى طوكيو باليابان سيتم تقديم بحث عن الفنون المعاصرة فى أفريقيا، وسيتم إلقاء الضوء على تعليم الفنون بجامعات مصر الحكومية والخاصة والمراكز الثقافية التى تعمل على تأهيل المواهب الشابة المُبدعة، وسيتم التأكيد على دور جامعة حلوان كأكبر جامعة متخصصة بالفنون على مستوى القارة الأفريقية، وسوف يتم العمل على بدء علاقات ثنائية بين جامعة طوكيو وجامعة حلوان، وسوف نقوم بإهداء درع جامعة حلوان لرئيس جامعة طوكيو للفنون كازوكى صاوا، نيابة عن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

 

والجامعات المُشاركة فى احتفالية جامعة طوكيو بمناسبة مرور 130 سنة على إنشائها كجامعة للفنون هى: "جامعة حلوان، جامعة جنوب كاليفورنيا، جامعة برلين للفنون، جامعة مولبورن، جامعة كولومبيا، جامعة موسكو، وجامعة الصين".

 

يأتى ذلك بعد مشاركة الوزير المُفوّض اليابانى ومدير مؤسسة الفنون اليابانية للدعم ونشر الفنون، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، فى افتتاح معرض العرائس اليابانية مؤخرًا بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، بحضور السفير اليابانى بمصر، ومدير المركز الثقافى اليابانى بالقاهرة.

 

وقالت الدكتورة صفية القبانى، إن جامعة حلوان دائماً تهتم بالتعاون مع الدول الأجنبية لإكساب الطلاب المزيد من الخبرة، حيث أقيم هذا المعرض بالتعاون مع المركز الثقافى اليابانى بالقاهرة، وتم إهداء متحف الكلية بعض أعمال الفنانين اليابانيين، وهى عبارة عن عرائس تمثل المجتمع اليابانى، وتم تخصيص قاعة بمبنى المتحف الرئيسى لتمثل الفن اليابانى بالكلية.

 

1 الوزير المفوض اليابانى ومدير مؤسسة الفنون اليابانية والدكتور ماجد نجم
الوزير المفوض اليابانى ومدير مؤسسة الفنون اليابانية والدكتور ماجد نجم

 

2 الدكتورة صفية القبانى والدكتورة أمنية يحيى
الدكتورة صفية القبانى والدكتورة أمنية يحيى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..50 طالبا وطالبة بفنون جميلة فى ورشة عمل لتطوير "درب اللبانة" بالخليفة

الفنون الجميلة

الدكتورة صفية القبانى

جامعة حلوان

اخبار جامعة حلوان

اخبار فنون جميلة الزمالك

اخبار فنون جميلة حلوان

صفية القبانى



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمة فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة