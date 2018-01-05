video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تدين الحملة الأمريكية الإسرائيلية الشرسة التى تستهدف "الأونروا"

الجمعة، 05 يناير 2018 10:24 م
فلسطين تدين الحملة الأمريكية الإسرائيلية الشرسة التى تستهدف "الأونروا" وزير الخارجيه الفلسطينى رياض المالكى


إضافة تعليق


أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحملة الأمريكية الإسرائيلية الشرسة التى تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سواء من خلال التصريحات والمواقف الأمريكية التى دعت لقطع المساعدات والدعم عن الوكالة، أو الصدى الإسرائيلى الذى تناغم مع تلك المواقف، خاصة ما جاء من تحريض على لسان وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان الذى طالب بتفكيك الوكالة وشكك فى مصداقيتها ودورها، واتهامات الوزير المتطرف نفتالى بينت للوكالة بـ"دعم الإرهاب".

ورأت الوزارة، فى بيان لها مساء اليوم الجمعة، أن الائتلاف اليمينى الحاكم فى إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يستظل بالمواقف الأمريكية المنحازة لتل أبيب، وآخرها الإعلان الأمريكى بشأن القدس، من أجل تنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بل ويصعد من هجمته الاستيطانية المسعورة منذ صدور هذا الإعلان خاصة فى القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفى الأغوار الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن ساحة اليمين واليمين المتطرف فى إسرائيل تعيش حالة من التنافس والسباق الخطير بين أركان ورموز هذا اليمين، تعكسها دعوات الفجور والتغول الاستيطاني، وآخرها ما صرح به وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان.

وتابعت أن "هذا التناغم الأمريكى الإسرائيلى الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائى التفاوضية بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئين من طرف واحد بالاعتماد على قوة الاحتلال، فى انتقال دراماتيكى واضح إلى مرحلة فرض الحلول على الجانب الفلسطينى والعربي، عبر ما يشبه العمليات الجراحية القسرية فى محاولة لتعميق الاحتلال والاستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض".

وأضافت أن "هذا الانقلاب الأمريكى -الإسرائيلى على عملية السلام ومرجعياتها ومنطلقاتها وأدواتها وأهدافها بلغ مستويات متقدمة مليئة بغطرسة القوة، الأمر الذى يضع المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها ومجالسها أمام اختبار حقيقى يمتحن ما تبقى من مصداقيتها الدولية فى حل النزاعات والصراعات وإنهاء الاحتلال، والقيام بواجباتها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأكدت أن "العالم ودوله ومنظماته وشرعياته القانونية الدولية مطالب باتخاذ موقف صريح وواضح قادر على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين إذا ما اختار الحفاظ على النظام العالمى ومرتكزاته، وإنقاذ ما تبقى من مصداقيته العملية تجاه الحالة فى فلسطين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير فلسطين بالقاهرة: نحن شركاء مصر فى مكافحة الإرهاب

فلسطين

الأونروا

امريكا

اسرائيل



لا تفوتك
تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

تعرف على أبرز 10 قرارات ساهمت فى نجاح الإصلاح الاقتصادى خلال 2017

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"فتش عن الأسبستوس".. السبب الرئيسى للإصابة بسرطان الغشاء البلورى للرئة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

"التموين" تواصل محاربة الغلاء.. طرح منتجات جديدة من زيت عباد الشمس بـ19 جنيهًا للتر قريبًا.. وتفعيل خدمة "اضبط مخالفة بالمجمعات" على "واتس آب" لأول مرة.. و"العامة للجملة": انتهاء أزمة السكر بلا رجعة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

اعترافات مدحت شعراوى المتسبب فى أزمة البنسلين: أنشأنا شركة "تكنو فارم" باسمى لاستيراد الأدوية وتوريدها لـ"أكديما" مقابل 6.4%.. ونقل التوكيلات تم بموافقة مجلس الإدارة.. وقبل إقالتى حوت المخازن 1.2 مليون عبوة

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

مدرب الهلال السعودى السابق مرشح لقيادة الزمالك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة