عمدة نجريج بالغربية: والد محمد صلاح يبدأ فى إنشاء معهد دينى أزهرى





الغربية -أحمد زيادة





أكد ماهر شتيه عمدة قرية نجريج بمحافظة الغربية، أن والد اللاعب محمد صلاح بعد حصوله على الكرة الذهبية وأفضل لاعب فى أفريقيا 2017، سيبدأ السبت المقبل فى إنشاء معهد أزهرى بقرية نجريج مسقط اللاعب، بالتنسيق مع مهندسة مختصة تقوم بعمل مقايسات بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية أبوحمر التى تتبعها قرية نجريج.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "أنه سيقوم أيضا بإنشاء وحدة اسعاف بالقرية، مشيرا إلى أن والد اللاعب سيقوم بذبح ثلاث عجول لقريته بمناسبة هذا الحدث الرياضى.