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الجمعة، 05 يناير 2018 12:25 م
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عمدة موريت الفرنسية تطالب بمنع التقبيل بين النساء أثناء المصافحة

الجمعة، 05 يناير 2018 10:35 ص
عمدة موريت الفرنسية تطالب بمنع التقبيل بين النساء أثناء المصافحة قبلة


كتب أحمد علوى
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أطلقت عمدة بلدية موريت الصغيرة، الواقعة جنوبى فرنسا، حملة ضد عادة التقبيل بين النساء على الوجنتين السائدة فى البلاد، وحضت على الاكتفاء بمصافحة الأيدى، وتلقت حملتها العديد من ردود الأفعال المؤيدة والتى يمكن أن تتحول لقضية رأى عام.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكية، بعثت ​أودى بيكار وولف​ رسالة إلى نظرائها رؤساء وأعضاء البلديات فى ​منطقة جرونوبل​ فى جنوب فرنسا، تطلب منهم الامتناع عن تقبيل النساء على الوجنتين بشكل تلقائى كتحية عند اللقاء، وإن هذه القبلة تعتبر نوعاً من التمييز ضد النساء، وأنه حان الوقت لكى يغير الفرنسيون سلوكهم الاجتماعى المتعارف عليه، وأن يعودوا إلى تحية النساء عبر المصافحة باليد.

وقالت أود بيكار وولف، رئيسة بلدية موريت الواقعة بمدينة جرونويل فى منطقة إيزير جنوب شرق فرنسا، إن مشكلتها مع هذا النوع من السلوك الاجتماعى ليس بسبب أنه مضيعة للوقت أو أنه ينقل الجراثيم والأمراض، بل لأنه يجعل المرأة أقل ارتياحاً، ففى فرنسا لا يلقى الرجال التحية على بعضهم البعض بتقبيل الوجنتين إلا فى حالة أفراد الأسرة الواحدة، ولكن النساء يشعرن أنهن ملزمات بتقبيل وتلقى قبل من الآخرين بشكل تلقائى.

 


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فرنسا

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