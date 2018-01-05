video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 09:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عقد الجمعيات العامة للقابضة الكيماوية والتشييد والغزل والنسيج خلال أسبوعين

الجمعة، 05 يناير 2018 05:00 ص
عقد الجمعيات العامة للقابضة الكيماوية والتشييد والغزل والنسيج خلال أسبوعين أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام


كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق


قال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم عقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات القابضة المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد جمعيات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركات عن العام المالى ٢٠١٦- ٢٠١٧.

يترأس الجمعيات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء الشركات القابضة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

جدير بالذكر أن شركات قطاع الاعمال ربحت العام المالى الماضى نحو 8 مليارات جنيه من إيرادات النشاط. ومن المتوقع أن تشهد مجالس إدارات الشركات تغييرات كبيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع عقد تطوير أول محالج القطن بـ2.3 مليون دولار

جمعيات قطاع الاعمال

شركات قطاع الاعمال

اشرف الشرقاوى



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة