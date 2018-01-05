عقد الجمعيات العامة للقابضة الكيماوية والتشييد والغزل والنسيج خلال أسبوعين

كتب عبد الحليم سالم

قال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم عقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات القابضة المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد جمعيات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركات عن العام المالى ٢٠١٦- ٢٠١٧.

يترأس الجمعيات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء الشركات القابضة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

جدير بالذكر أن شركات قطاع الاعمال ربحت العام المالى الماضى نحو 8 مليارات جنيه من إيرادات النشاط. ومن المتوقع أن تشهد مجالس إدارات الشركات تغييرات كبيرة.