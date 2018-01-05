عقد الجمعيات العامة للقابضة الكيماوية والتشييد والغزل والنسيج خلال أسبوعين

عقد الجمعيات العامة للقابضة الكيماوية والتشييد والغزل والنسيج خلال أسبوعينالجمعة، 05 يناير 2018 05:00 ص
أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق
قال مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم عقد الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات القابضة المتبقية خلال الأسبوعين المقبلين.
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد جمعيات القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة واعتماد القوائم المالية للشركات عن العام المالى ٢٠١٦- ٢٠١٧.
يترأس الجمعيات الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء الشركات القابضة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
جدير بالذكر أن شركات قطاع الاعمال ربحت العام المالى الماضى نحو 8 مليارات جنيه من إيرادات النشاط. ومن المتوقع أن تشهد مجالس إدارات الشركات تغييرات كبيرة.
إضافة تعليق
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء
"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة