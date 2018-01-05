عشائر عراقية تعلن انتفاضتها ضد خلايا "داعش" الإرهابى بمحافظة ديالى

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أعلنت "عشائر الندا"، بمحافظة ديالى العراقية، انتفاضتها لمواجهة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى، النائمة فى المحافظة، والتى تقف وراء أعمال العنف والإرهاب طوال الفترة الماضية.

ونقلت قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم الجمعة، البيان الصادر عن عشائر الندا برئاسة زعيمها هيثم حوم العليوى، وجاء فيه أنهم عقدوا اجتماعا موسعا أعلنوا فيه الحرب على خلايا "داعش" النائمة، وألزمت أبناءها بمقاتلتهم حتى الموت وأن لا يتهاونوا معهم، بالإضافة إلى إعلان البراءة ممن يقدم أى دعم أو إيواء أى مسلح، وأنه لن يسمح ببقاء أى شخص منتمى للتنظيم، مضيفًا أن انتفاضة عشائر الندا ستكون لها انعكاسة مهمة فى دعم الاستقرار الأمنى فى المحافظة بشكل خاص وفى البلاد بشكل عام.