عاطل يعترف بحيازة ترسانة أسلحة بقصد الاتجار والشرطة تلاحق شريكه بالبدرشين

اعترف عاطل بقرية العزيزية فى البدرشين بالاتجار فى الأسلحة النارية عقب القبض عليه بـ 9 أسلحة نارية وعدد من الطلقات وأنه يتخذ من مسكنه وكرا لتخزين الأسلحة واستقبال عملائه، حيث تخصص فى بيع الخرطوش، والطبنجات بالاشتراك مع شريكه "محمد.ش" الهارب.

وأضاف المتهم " أحمد.ش.ل" أن الأسلحة المضبوطة بحوزته يبيعها للراغبين فى الحصول عليها من أفراد التشكيلات العصابية، أو من أصحاب المزارع والمصانع العاجزين عن الحصول على رخصة سلاح، لاستخدامها فى توفير الحماية والتأمين لممتلكاتهم، وتسليح الخفراء الذين يعملون لديهم.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات للرائد محمد ابو لاقاسم رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، تفيد اتجار أحد الأشخاص بالأسلحة النارية غير المرخصة بقرية العزيزية.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم يدعى "أحمد.ش.ل" 29 سنة عاطل، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن الرائد أحمد عكاشة والنقيب أحمد فايز، وأمينى الشرطة عماد قرنى وأيمن بيومى، من ضبط المتهم، بعد إيهامه برغبة أحد التجار فى شراء سلاح نارى.

وضبط بحوزة المتهم 9 أسلحة نارية غير مرخصة عبارة عن فردين خررطوش "بروحين"، و5 أسلحة فرد خرطوش بماسورة واحدة، وطبنجتين، بالإضافة إلى 11 طلقة 1 ملم.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، حيث أن بيعها يدر عليها أرباح كبيرة، فحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لضبط المتهم الهارب، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتم إحالة المتهم إلى نيابة البدرشين بجنوب الجيزة، حيث أمرت تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامى العام الأول للنيابات، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.