video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عادل الجبير: الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع ماكرون فى باريس قريبا

الجمعة، 05 يناير 2018 09:01 م
عادل الجبير: الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع ماكرون فى باريس قريبا ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان


(رويترز)
إضافة تعليق


قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير لتلفزيون (سى نيوز) الفرنسى إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان سيسافر إلى باريس لمقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون فى أواخر فبراير شباط أو مطلع مارس.

وردا على سؤال عما إذا كان ولى العهد سيزور باريس قال الجبير: "نعم إن شاء الله. لقد تلقى دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون. نفكر فى نهاية فبراير أو مطلع مارس كموعد للزيارة".

وقال الجبير إن الموعد سوف يتقرر بشكل نهائى خلال الأسابيع القادمة. وجرى بث تصريحات الجبير من خلال ترجمة فرنسية.

 


إضافة تعليق

عادل الجبير

ولى العهد السعودى

ماكرون

باريس

فرنسا

اخبار فرنسا



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة