عادل الجبير: الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع ماكرون فى باريس قريبا

عادل الجبير: الأمير محمد بن سلمان يجتمع مع ماكرون فى باريس قريباالجمعة، 05 يناير 2018 09:01 م
ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان
(رويترز)
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قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير لتلفزيون (سى نيوز) الفرنسى إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان سيسافر إلى باريس لمقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون فى أواخر فبراير شباط أو مطلع مارس.
وردا على سؤال عما إذا كان ولى العهد سيزور باريس قال الجبير: "نعم إن شاء الله. لقد تلقى دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون. نفكر فى نهاية فبراير أو مطلع مارس كموعد للزيارة".
وقال الجبير إن الموعد سوف يتقرر بشكل نهائى خلال الأسابيع القادمة. وجرى بث تصريحات الجبير من خلال ترجمة فرنسية.
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