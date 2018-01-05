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الجمعة، 05 يناير 2018 08:37 م
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ضبط 4 آلاف و520 هاربا من أحكام وتحصيل 334 ألف جنيه فى حملة بالغربية

الجمعة، 05 يناير 2018 04:32 م
ضبط 4 آلاف و520 هاربا من أحكام وتحصيل 334 ألف جنيه فى حملة بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية


الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الأمن العام وقسم تنفيذ الأحكام والأمن المركزى.

أسفرت الحملة عن ضبط 4520 هاربا من أحكام منهم هاربان اثنان من حكم فى جناية، و1964هاربا من  حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف، و2480 هارب من حكم غرامات، و74 هاربا من حكم مخالفات، وبلغت جملة المبالغ المتحصلة 334 ألفا و207 جنيهات، أخطرت النيابات المختصة لإعمال شئونها مع المتهمين.

 

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