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ضبط 103 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 05 يناير 2018 06:09 م
ضبط 103 هاربين من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية - ارشيفية


الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 641 حكمًا متنوعًا منها 453حكمًا جزئيًا و41 حكم مستأنف 132 حكم غرامات، 4هاربين من أحكام جنائية و11 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 3150 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمًا هاربا محكومًا عليه.

وألقى ضباط الحملة القبض على المتهم "سيد.غ.ع"39 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير والهارب من سجن ابوزعبل خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 فى القضية رقم 765 لسنة 2009 جنايات مركز الاسماعيلية والمقضى فيها بالاشغال الشاقة المؤبدة بتهمة"مخدرات".

كما تم القبض على كل من المتهم "مؤمن .م.ال"24 عاما عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 11947 لسنة 2014 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات" والمتهم "محمود.ع.ا"33 عاما عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 8775 لسنة 2016 جنايات مركز الإسماعيلية والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات بتهمة"عاهة مستديمة" والمتهم "سالم.م.س"39 عاما عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 8099 لسنة 2016 جنايات مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة"مخدرات"

 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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