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ضبط متهم بتسهيل السفر لراغبى الهجرة غير الشرعية بالفيوم

الجمعة، 05 يناير 2018 12:32 ص
ضبط متهم بتسهيل السفر لراغبى الهجرة غير الشرعية بالفيوم اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم


الفيوم - رباب الجالي
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ضبطت مباحث مركز شرطة إطسا، بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، مواطن من قرية الغرق قبلي، التابعة للمركز، بتهمة المساعدة وتسهيل وتسلل الراغبين في السفر إلى دولة ليبيا بالطرق غير الشرعية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بضبط "علي.أ.ع" وشهرته "علي العسكري" (32 سنة)، ومقيم بقرية الغرق قبلي، التابعة للمركز، لقيامه بمساعدة وتسهيل وتسلل الراغبين في السفر إلى دولة ليبيا بالطرق غير الشرعية، وذلك عبر الدروب الصحراوي، مقابل مبالغ مالية.

تحرر محضر بالواقعة، رقم 13 لسنة 2018 م إدارى مركز شرطة إطسا، وأحيل للنيابة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة القضية.

 


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