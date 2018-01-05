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ضبط لحوم مجمدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية

الجمعة، 05 يناير 2018 09:35 م
ضبط لحوم مجمدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالدقهلية لحوم فاسدة -أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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شنت مديرية التموين والادارة العامة لشئون التجارة حملة مكبرة  برئاسة إبراهيم أبو الفتوح وكيل مديرية التموين.

وتم تحرير محضر رقم 396 احوال طلخا  ضد ح .ا .ح.خ بائع لحوم مجمدة من خلال سيارة توزيع غير مجهزة بثلاجة تجميد اللحوم بناحية ميت الكرماء مركز طلخا.

وتم اتهامه بمخالفة القانون 10 لسنة 1966 المنظم لتداول الاغذية والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى لحيازته وعرضة للبيع لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

 وتم التحفظ على اللحوم المضبوطة والمضبوطات  وهى 8 عبوات لحم بقرى زنة العبوة الواحده 1 كيلو جرام، و12 عبوه لحم بقرى زنة العبوة الواحدة نصف كيلو قطع، و7 عبوات لحوم بقرى مفروم زنة العبوة الواحده 1كيلو جرام، وعبوة لحوم بقرى مفروم زنة العبوة الواحده نصف كيلو.

وتم ضبط 21 عبوة كبدة مجمدة زنة العبوة الواحده نصف كيلو، و2عبوة سجق مجمد زنة العبوة الواحده نصف كيلو، و3 عبوات كبده وقوانص زنة العبوة الواحده نصف كيلو، و2,عبوة اوراك دجاج زنة العبوة الواحده 1كيلو جرام، و عبوات دجاج بانية زنة العبوة الواحده نصف كيلو، و21,عبوة كفتة مجمدة زنة العبوة الواحده330 جرام.

 


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