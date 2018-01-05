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ضبط عاملين بتهمة تسريب الامتحانات بمجمع الخصوص التعليمي

الجمعة، 05 يناير 2018 08:06 م
ضبط عاملين بتهمة تسريب الامتحانات بمجمع الخصوص التعليمي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية نيفين طه
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ألقت  أجهزة أمن القليوبية القبض علي عاملين لاتهامهما بتسريب الامتحانات بمجمع الخصوص التعليمي بعدما قاما بسرقة واستبدال أوراق امتحانات بمدرسة مجمع الخصوص الإعدادية
 
تلقي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بتلقيه بلاغا من مسئولى الإدارة التعليمية بالخصوص ببلاغ لإكتشافهم التلاعب بعدد 4 مظاريف خاصة بأسئلة امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى بمدرسة مجمع الخصوص التعليمى بدائرة قسم شرطة الخصوص وإستبدال أسئلة الإمتحانات بالأسئلة الإحتياطية
 
تشكل فريق بحث  بقيادة اللواء محمد الالفي مدير ادارة البحث الجنائي وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً حسنى . ى . ح - سن43 - عامل أمن بالمدرسة وعصام . إ . ح  عامل أمن بالمدرسة ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة المرج
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما ( 4 ورقات من أسئلة الامتحانات ومبلغ مالى حصيلة بيع أوارق أسئلة أحد الامتحانات )
 
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بقيامهما بدخول حجرة الكنترول من إحدى النوافذ والإستيلاء على ورقة أسئلة من داخل كل مظروف لتصويرها وبيعها للطلبة بمقابل مادى ،كما قاما ببيع ورقة إمتحان للمدعو  أمين . س.أ- سن38 - مُدرس بالمدرسة ، ومقيم بدائرة قسم الخانكة لبيعها للطلبة مقابل مبالغ مالية
 
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين
 
 
 
 
 

 


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