video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط طالب محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية سرقة بالغربية

الجمعة، 05 يناير 2018 07:23 م
ضبط طالب محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية سرقة بالغربية المتهم


الغربية – عادل ضرة
إضافة تعليق


تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط طالب مطلوب فى قضية سرقة بالإكراه بعد قيامه بسرقة 55ألف جنيه وخاتم ذهب  من شقة جاره بمفتاح مصطنع.

كان اللواء جمال عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام قد وجه بتكثيف الحملات بضبط الهاربين من الأحكام بمحافظة الغربية، قاد الحملة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتمكن الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط المتهم محمد م 19سنة طالب مقيم شارع الملاح بندر سمنود مطلوب تنفيذ الحكم عليه فى الجناية 13506/2015جنايات أول المنصورة سرقة بالإكراه بالسجن3سنوات، وبحوزته 55ألف جنيه وخاتم ذهب ومطواة.

وبتطوير مناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من شقة جاره مصطفى السعيد 36سنة صاحب محل منظفات بذلك بالدلوف لشقته وسرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع الذي اصطنعه بعد سرقته حيث اعتادت زوجة المجني عليه تركه أسفل المشاية أمام باب الشقة.

وتعرف المجني عليه على المسروقات ، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه4أيام على ذمة التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

سمنود

اخبار الحوادث



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة