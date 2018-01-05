ضبط طالب محكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية سرقة بالغربية





الغربية – عادل ضرة





تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط طالب مطلوب فى قضية سرقة بالإكراه بعد قيامه بسرقة 55ألف جنيه وخاتم ذهب من شقة جاره بمفتاح مصطنع.

كان اللواء جمال عبد الباري مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام قد وجه بتكثيف الحملات بضبط الهاربين من الأحكام بمحافظة الغربية، قاد الحملة اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتمكن الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود بإشراف العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، من ضبط المتهم محمد م 19سنة طالب مقيم شارع الملاح بندر سمنود مطلوب تنفيذ الحكم عليه فى الجناية 13506/2015جنايات أول المنصورة سرقة بالإكراه بالسجن3سنوات، وبحوزته 55ألف جنيه وخاتم ذهب ومطواة.

وبتطوير مناقشته اعترف بسرقة المضبوطات من شقة جاره مصطفى السعيد 36سنة صاحب محل منظفات بذلك بالدلوف لشقته وسرقتها بأسلوب المفتاح المصطنع الذي اصطنعه بعد سرقته حيث اعتادت زوجة المجني عليه تركه أسفل المشاية أمام باب الشقة.

وتعرف المجني عليه على المسروقات ، تحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه4أيام على ذمة التحقيق.