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ضبط شخصين بحوزتهما 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالمنيا

الجمعة، 05 يناير 2018 08:52 م
ضبط شخصين بحوزتهما 8 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى النقد الأجنبى بالمنيا اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث مركز ديرمواس، من ضبط شخصين بحوزتهما مبلغ مالى كبير حصيلة للاتجار بالنقد الأجنبى. 
 
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارا من المقدم محمد الديروى رئيس مباحث مركز ديرمواس، يفيد ضبط كلا من "محمد .ا.م " 25 سنة" عامل و"منتصر .ع.ا" ،40 سنة"، وبحوزتهما مبلغ 8 ملايين جنيه، ومن التحريات تبين أن المتهمين يقومان باستقبال مبالغ مالية من العملة الأجنبية من الدول العربية، ثم يقومان بتغييرها فى الداخل والاستفادة من فارق العملة بعد توزيعها على أصحابها.
 
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابه قررت التحفظ على المبالغ المالية فى البنك المركزى على ذمة القضية.
 
 
 
 
 

 


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