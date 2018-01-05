صور.. نور التميمى وسط أسرتها بعد إفراج الاحتلال الإسرائيلى عنها بكفالة





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )





وصلت الفتاة الفلسطينية نور التميمى اليوم الجمعة، إلى منزلها فى قرية النبى صالح بالضفة الغربية عقب قرار الإفراج عنها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث استقبلها أقارب وتحدثت إلى وسائل الإعلام الفلسطينية المختلفة.



وصول نور التميمى

وكان الاحتلال الإسرائيلى أطلق سراح نور التميمى "20 عاما" بعد اتهامها بالاعتداء على جنديين إسرائيليين مع قريبتها عهد التميمى "16 عاما"، بكفالة، فى قرية النبى صالح فى الضفة الغربية، حسبما أفاد والدها لوكالة فرانس برس.

وقال ناجى التميمى "أطلق سراح ابنتى فجر هذا اليوم، بعد ان قررت محكمة إسرائيلية ذلك لقاء كفالة مالية بلغت خمسة آلاف شيكل (1500 دولار)".

وأوضح أن عائلة التميمى وقعت ايضا على كفالة أخرى بقيمة عشرة آلاف شيكل (حوالى ثلاثة آلاف دولار) ستدفع فى حال لم تمثل نور التميمى أمام القضاء لمحاكمتها، بالاضافة الى توقيع كفيل يحمل الهوية الاسرائيلية لم يحدد هويته. وأوضح الوالد أن من شروط الافراج "أن تتوجه نور كل يوم الى أقرب مركز شرطة اسرائيلية وتوقع على وجودها فى المنطقة".



استقبال أقارب نور التميمى



نور التميمى



قبلة على جبين نور التميمى



احتضان والدة نور التميمى لنجلتها



قبلة لوالدة نور التميمى على جبين نجلتها



نور التميمى وسط أقاربها



احتضان شقيقة نور التميمى



حديث والدة نور التميمى مع نجلتها



الفلسطينية نور التميمى



جانب من وصول نور التميمى



حديث نور التميمى مع أقاربها بعد الإفراج



نور التميمى تتحدث لوسائل الإعلام



حديث نور التميمى مع وسائل الإعلام الفلسطينية



جانب من الترحيب بنور التميمى