صور.. معدات حى شرق بالإسكندرية وشركة الصرف الصحى تشفط تراكمات المياه

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن معدات حى شرق وشركة الصرف الصحى من عمال وسيارات متمركزة بالمواقع الساخنة للتعامل مع تراكمات المياه بنطاق الحى لإزالة آثار تراكمات المياه وتطهير الشنايش باستمرار، وذلك لحين الانتهاء من نوة الفيضة الكبرى.

وأوضح المحافظ أنه تم التعامل مع تراكمات المياه بنطاق حى شرق، وذلك بتواجد اللواء وحيد رضوان رئيس الحى وجميع الإدارات المعنية بالحى ميدانيا لمتابعة حالة الشارع السكندرى وأماكن تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى.

وأشار المحافظ إلى أنه منذ الصباح وحتى الآن تم التعامل مع تراكمات لمياه الأمطار، حيث تم شفط آثار مياه الأمطار من شارع آلبرت الأول، وشارع فوزى معاذ أمام مدرسة محمد كريم، وعزبة سعد أمام المدينة الجامعية، وشارع 14 مايو أمام مديرية الأمن، وأمام شركة ستيا، وأمام مدينة آسيد، وأمام مرور أبيس، والطريق الزراعى من الغابة الترفيهية حتى منطقة الرابعة الناصرية، وشارع آدمون فرمون من أمام الشرطة العسكرية حتى كلية التمريض، ودوران مسجد على بن أبى طالب، وشارع إبراهيم الشريف أمام كيروسيز مول، وأمام مطار النزهة، وشارع الفتح أمام سنترال جناكليس، ودوران فيكتور عمانويل منطقة سموحة، ومازالت أعمال المتابعة مستمرة إلى الآن لإزالة أى تراكمات لمياه الأمطار على مدار اليوم.