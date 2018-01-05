صور.. مساعد وزير الداخلية يؤكد على التعامل الفورى مع الأحداث الطارئة

شدد اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية، على الإجراءات التأمينية لكافة المنشآت وتوعية القوات بما هو منوط بهم من مهام، وتبصرتهم بالتحديات الأمنية الراهنة وتنفيذ الخطط الأمنية وتوقع الأحداث المفاجئة والاستعداد للتعامل معها، وضرورة إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان، والتأكيد على حسن معاملة المواطنين والتحلى بالكياسة وضبط النفس وسعة الصدر فى التعامل معهم، مع تنفيذ القانون بحزم بما لا يتعارض مع الحفاظ على كرامة المواطن ومراعاة البعد الإنسانى فى الحالات التى تستوجب ذلك، وتقديم كافة المساعدات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وضبط جميع المخالفات.

وشدد مساعد وزير الداخلية على تأمين جميع السنترالات من الداخل والخارج وشدد على الخدمات الأمنية بعدم السماح للمواطنين بالوقوف امام الأبواب فترة طويلة بون داعى. ونبه مساعد وزير الداخلية على الخدمات الأمنية المتواجدة على أجهزة الكشف عن المعادن وبوابات (الإكس راى) باليقظة التامة ودقة فحص وتفتيش الحقائب ومتابعة شاشات وكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحطات بصفه مستمرة.

وأكد مساعد وزير الداخلية على استنفار مجموعات العمل الموجودة داخل السنترالات لمنع كل ما يخل بالأمن العام فى نطاق القانون. وشدد مساعد وزير على مداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على جميع السنترالات وعدم الدخول دون تفتيش وتفعيل الحرم الأمن وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وضبط الخارجين عن القانون، منبهاً على التأمين الشخصى لجميع القوات وضرورة ارتداء الصديرى الواقى واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة، مطالبا بتأمين جميع محطات المترو والسكة الحديد.