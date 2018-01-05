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صور.. مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى تجتمع مع رئيس كوبا

الجمعة، 05 يناير 2018 10:08 ص
صور.. مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى تجتمع مع رئيس كوبا فيدريكا موجيرينى مع رئيس كوبا


(رويترز)
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اجتمعت مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجيرينى، مع الرئيس الكوبى راؤول كاسترو فى نهاية زيارة استمرت يومين بهدف تعزيز الحوار.

وبث التلفزيون الرسمى مقطعا من الاجتماع الذى انعقد أمس الخميس، وقال إنه تناول العلاقات الجيدة بين الاتحاد الأوروبى وكوبا وقضايا دولية.

كانت موجيرينى، قد قالت فى مؤتمر صحفى فى وقت سابق على الاجتماع إن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مجتمعة هى الآن أهم شريك اقتصادى لكوبا وأعلنت عن سلسلة اتفاقيات.

ومع التقارب الأمريكى الكوبى فى عامى 2015 و2016، رفع الاتحاد الأوروبى جميع العقوبات التى كانت مفروضة على كوبا وبدأ مفاوضات بشأن حوار سياسى واتفاقية تعاون هى الأولى بين الجانبين.

وقالت موجيرينى للصحفيين قبل الاجتماع مع وزير الخارجية الكوبى برونو رودريجيز صباح أمس الخميس إن الاتفاقية تتيح أيضا إمكانيات جديدة فى التجارة والاستثمار.

وقالت قبل الاجتماع مع كاسترو "أصبح الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لكوبا وكان بالفعل الأول فى الاستثمار والتعاون فى التنمية... وهو ما يعنى أن من الممكن زيادة مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارات".

وأضافت أن وفدا من بنك الاستثمار الأوروبى سيزور كوبا فى الشهر الجاري.

 

جانب من زيارة مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى كوبا
جانب من زيارة مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى كوبا

 

زيارة مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى كوبا
زيارة مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى إلى كوبا

 

مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى تجتمع مع رئيس كوبا
مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى تجتمع مع رئيس كوبا

 

مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى
مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى

 


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