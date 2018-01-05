صور.. مرفق المعديات بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد يعمل رغم سوء الأحوال الجوية

بورسعيد – محمد فرج

أكد مصدر بهيئة قناة السويس خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مرفق معديات مدينتى بورسعيد وبورفؤاد يعمل على نقل الركاب والمركبات الخاصة وسيارات الأجرة والأتوبيسات والمينى باص رغم سوء الأحوال الجوية، التى تتعرض لها البلاد.

معديتان أحدهما متوجه لمينة بورفؤاد والأخرى بورسعيد

وقال المصدر إن سرعة الرياح بلغت 35 عقدة فى الساعة ولكن المرفق يعمل دون توقف بـ 5 معديات بورسعيد "1" وسيناء "5" "6" "7" "8" بجانب معدية تحيا مصر.



معدية تحمل سيارات ملاكى وتتوجه إلى بورسعيد

وأشار المصدر إلى أن المرفق يعمل على مدار 24 ساعة حافظا على مصالح مواطنى بورسعيد وبورفؤاد لأنه يمثل المرفق الوحيد لنقل الركاب من المواطنين وغيرهم للمتوجهين إلى شرق التفريعة ومن ثم نعمل دون توقف رغم الطقس السيئ.



معدية سيناء 7 تتوجه لبورفؤاد



معدية قادمة من بورفؤاد



رغم سوء الأحوال الجوية مرفق المعديات يعمل دون توقف



طيور النور تحلق فوق أحد المعديات