صور.. محافظ القاهرة لمن يلقى القمامة بالشوارع: "خفوا شوية عايزنها تبقى جميلة"

شارك عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والفنانة سميرة أحمد والفنان أحمد ماهر، فى الحملة التى أعلن محافظ القاهرة تدشينها منذ قليل، بعنوان: "خليك زى آدم"، فى احتفالية تقيمها المحافظة بميدان عابدين أمام ديوان عام المحافظة، بحضور محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد.

وأكد محافظ القاهرة، أن مبادرة "خليك زى آدم"، تهدف لرفع مستوى النظافة بالمجتمع وتنميه سلوك أفراده، مشيرا إلى أن كل طفل ممن حضروا احتفالية انطلاق الحملة يمثلون آدم، الذى أطلقت الحملة على اسمه.

وأضاف محافظ القاهرة خلال احتفالية انطلاق حملة خليك زى آدم، المقامة الآن بميدان عابدين، أن الحملة قائمة على توجيه النصيحة للمجتمع، قائلا: "عاوزين القاهرة تبقى جميلة، ونحتاج تعاون الجميع"، مشيرا إلى أن مسئولى المحافظة وجميع أجهزة المحافظة، ستبذل قصارى جهدها لإنجاح الحملة، مطالبا المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشارع، قائلا: "خفوا علينا شوية عايزنها تبقى جميلة".

وقال عبد الحميد، إن سبب اختيار شخصية آدم لتكون رمزا للحملة، هو باعتباره أبو الإنسانية، قائلا: نريد أن نعود إلى طبيعتنا الطيبة التى تحافظ على نظافتها ونظافة مجتمعها.