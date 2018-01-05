صور.. محافظ القاهرة لمن يلقى القمامة بالشوارع: "خفوا شوية عايزنها تبقى جميلة"الجمعة، 05 يناير 2018 03:00 م
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمد الحصرى
إضافة تعليق
شارك عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والفنانة سميرة أحمد والفنان أحمد ماهر، فى الحملة التى أعلن محافظ القاهرة تدشينها منذ قليل، بعنوان: "خليك زى آدم"، فى احتفالية تقيمها المحافظة بميدان عابدين أمام ديوان عام المحافظة، بحضور محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد.
وأكد محافظ القاهرة، أن مبادرة "خليك زى آدم"، تهدف لرفع مستوى النظافة بالمجتمع وتنميه سلوك أفراده، مشيرا إلى أن كل طفل ممن حضروا احتفالية انطلاق الحملة يمثلون آدم، الذى أطلقت الحملة على اسمه.
وأضاف محافظ القاهرة خلال احتفالية انطلاق حملة خليك زى آدم، المقامة الآن بميدان عابدين، أن الحملة قائمة على توجيه النصيحة للمجتمع، قائلا: "عاوزين القاهرة تبقى جميلة، ونحتاج تعاون الجميع"، مشيرا إلى أن مسئولى المحافظة وجميع أجهزة المحافظة، ستبذل قصارى جهدها لإنجاح الحملة، مطالبا المواطنين بعدم إلقاء القمامة فى الشارع، قائلا: "خفوا علينا شوية عايزنها تبقى جميلة".
وقال عبد الحميد، إن سبب اختيار شخصية آدم لتكون رمزا للحملة، هو باعتباره أبو الإنسانية، قائلا: نريد أن نعود إلى طبيعتنا الطيبة التى تحافظ على نظافتها ونظافة مجتمعها.
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة