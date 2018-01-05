صور.. كسر بلدورات أرصفة الشوارع لتصريف مياه الأمطار برأس البر





دمياط عبده عبد البارى





اضطر مسئولى الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إلى كسر بلدورات أرصفة الشوارع الرئيسية، من أجل تصريف المياه إلى الحدائق الجانبية، حيث لم تفلح سيارت كسح وشفط المياه فى مجابهة غضب الطبيعة وسط الأمطار الغزيرة.

وقام عمال الوحدة المحلية بفتح بالوعات الصرف الصحى وبالوعات تصريف الأمطار فى محاولة منهم لتصريف المياه دون جدوى.

وتشهد مدينة رأس البر حاليا سقوط أمطارا غزيرة لم تشهدها المدينة منذ سنوات، بعد تخطى أمواج البحر للحواجز والمصدات وغمرت المياه شواطئ وشوارع المدينة .



