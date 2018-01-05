صور.. فيضانات تجتاح جزيرة "بينانج" فى ماليزيا

صور.. فيضانات تجتاح جزيرة "بينانج" فى ماليزياالجمعة، 05 يناير 2018 08:01 ص
فيضانات فى ماليزيا
وكالات الأنباء
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غرقت شوارع جزيرة بينانج فى ماليزيا، اليوم الجمعة، بالفيضانات وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التى لم تستطع المصارف استيعابها، حسبما ذكر مسئولون لوسائل إعلام محلية.
وفى وقت سابق، أفادت السلطات الماليزية، أن عدد منكوبى الفيضانات فى ولايات جوهور وترنغانو وبهانج وصباح الماليزية بلغ 11 ألف و991 شخصاً حتى الخميس، بحسب السلطات الماليزية.
وذكر بيان صادر عن وكالة إدارة الكوارث الوطنية الماليزية - وفق ما نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - أن جميع الولايات سجلت ازديادا فى عدد المنكوبين منذ ثلاثة أيام.
وأضاف أنه تم إلغاء التحذيرات من سوء حالات الطقس فى الولايات الأربع.
أمطار فى ماليزيا
جانب من فيضانات تجتاح جزيرة بينانج فى ماليزيا
فيضانات تجتاح جزيرة بينانج فى ماليزيا
فيضانات فى ماليزيا
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