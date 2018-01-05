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صور.. صحفى فرنسى يحرج أردوغان على الهواء ويتهمه بدعم الإرهابيين فى سوريا

الجمعة، 05 يناير 2018 06:26 م
صور.. صحفى فرنسى يحرج أردوغان على الهواء ويتهمه بدعم الإرهابيين فى سوريا اردوغان - الرئيس التركى


كتب عبد الوهاب الجندى
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اتهم صحفى فرنسى الرئيس التركى رجب أردوغان، على الهواء مباشرة، بإرسال كميات ضخمة من الأسلحة للجماعات الإرهابية فى سوريا، أثناء كلمته بمؤتمر مشترك مع الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة.

وتسبب سؤال الصحفى الفرنسى، فى إحراج الرئيس التركى أردوغان، الذى لم يستطيع الرد بطريقة مباشرة على سؤاله، قائلًا: لم أفهم ما قولت هل يمكنك أن تكرر السؤال".

وقال أردوغان ردا على السؤال: "دخول الأسلحة شاحنات الأسلحة إلى سوريا عبر الحدود التركية، هو بموجب اتفاقيات دولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أدخلت مئات الشاحنات المحملة بالأسلحة".

أردوغان
غضب أردوغان

 

ماكرون وأردوغان
ماكرون وأردوغان

 

مؤتمر ماكرون وأردوغان
مؤتمر ماكرون وأردوغان
أردوغان
أردوغان

 

 

 


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