صور.. صحفى فرنسى يحرج أردوغان على الهواء ويتهمه بدعم الإرهابيين فى سوريا





كتب عبد الوهاب الجندى





اتهم صحفى فرنسى الرئيس التركى رجب أردوغان، على الهواء مباشرة، بإرسال كميات ضخمة من الأسلحة للجماعات الإرهابية فى سوريا، أثناء كلمته بمؤتمر مشترك مع الرئيس الفرنسى إمانويل ماكرون فى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة.

وتسبب سؤال الصحفى الفرنسى، فى إحراج الرئيس التركى أردوغان، الذى لم يستطيع الرد بطريقة مباشرة على سؤاله، قائلًا: لم أفهم ما قولت هل يمكنك أن تكرر السؤال".

وقال أردوغان ردا على السؤال: "دخول الأسلحة شاحنات الأسلحة إلى سوريا عبر الحدود التركية، هو بموجب اتفاقيات دولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أدخلت مئات الشاحنات المحملة بالأسلحة".



غضب أردوغان



ماكرون وأردوغان



مؤتمر ماكرون وأردوغان