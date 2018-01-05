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الجمعة، 05 يناير 2018 07:34 م
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صور.. سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة بسبب العاصفة الترابية

الجمعة، 05 يناير 2018 05:57 م
صور.. سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة بسبب العاصفة الترابية سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة


كتب وائل ربيعى - تصوير - محمد فوزى
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شهدت شوارع القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، حيث ظهرت شبه خالية من المارة والسيارات بسبب العاصفة الترابية، وسوء الأحوال الجوية.
 
وتشهد محافظات مصر، اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق واضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية.
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (1)
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (2)
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (3)
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (4)
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (5)
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (6)
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (7)
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (8)
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (9)
 
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة (10)
 

 


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