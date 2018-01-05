صور.. سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة بسبب العاصفة الترابية

صور.. سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة بسبب العاصفة الترابيةالجمعة، 05 يناير 2018 05:57 م
سيولة مرورية وشوارع خالية بالقاهرة والجيزة
كتب وائل ربيعى - تصوير - محمد فوزى
إضافة تعليق
شهدت شوارع القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، حيث ظهرت شبه خالية من المارة والسيارات بسبب العاصفة الترابية، وسوء الأحوال الجوية.
وتشهد محافظات مصر، اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق واضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية.
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة