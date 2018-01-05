صور.. رئيس بيرو السابق يغادر المستشفى بعد العفو عنه





(رويترز)





غادر رئيس بيرو السابق ألبرتو فوجيمورى المستشفى الليلة الماضية وتوجه إلى منزله بعد قرار العفو عنه ولوح لأنصاره من على كرسيه المتحرك، مجددا شعورا بالغضب من قرار الرئيس الحالى بيدرو بابلو كوتشينسكى العفو عنه ليلة عيد الميلاد.

وأثار قرار العفو انقسامات فى بيرو وفجر احتجاجات مناهضة للحكومة وتسبب فى استقالات سياسية هزت حكومة كوتشينسكى التى تعانى مشاكب بالفعل. وقال كوتشينسكى الأسبوع الماضى إنه سيعلن عن حكومة جديدة قريبا لكنه لم يكشف عن أى تفاصيل.

وكان فوجيموري، الذى يعتبره البعض دكتاتورا فاسدا ويراه آخرون بطلا لم يقدر حق قدره، يقضى حكما بالسجن 25 عاما فى قضايا فساد وانتهاك لحقوق الإنسان خلال فترة حكمه التى استمرت من عام 1990 إلى 2000.

وقال أليخاندرو أجيناجا طبيب فوجيمورى والذى شغل منصب وزير الصحة فى عهده على تلفزيون (كانال إن) "ألبرتو فوجيمورى أصبح حرا اليوم مما سيسعد الكثير من أبناء بيرو". وأضاف أن فوجيمورى لا يزال يتعافى من مشاكل فى القلب.



ألبرتو فوجيمورى



رئيس بيرو السابق



رئيس بيرو السابق بعد العفو عنه



رئيس بيرو السابق يغادر المستشفى بعد العفو عنه