صور .. تطهير بالوعات وكسح مياه الأمطار بمدينة دمياط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء هشام عثمان رئيس المدينة و بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء بمراجعة تطهير بالوعات صرف المطر وكسح مياه الأمطار بأنحاء مدينة دمياط كما تم التعامل فورا مع سقوط عمود على الطريق الدولى إثر سقوط الأمطار وكذلك مراجعة الأسلاك والخلايا الضوئية وأعمدة الانارة حفاظا على سلامة المواطنين، كما قامت الوحدة المحلية بقرية البصارطة بإصلاح سقوط أسلاك الكهرباء بسبب شدة الرياح وسوء الأحوال الجوية

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط برفع حالة التأهل القصوى للتعامل مع أمطار الشتاء الغزيرة والمستمرة

يذكر أن محافظة دمياط قد تعرضت على مدار اليوم لموجة شديدة من الأمطار مصحوبة بالرياح و موجة من الصقيع وتوقفت حركة الملاحة البحرية فى بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة بسبب نوة أعياد الميلاد.



كسح مياه الأمطار



إصلاح الأعطال