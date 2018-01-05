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صور.. بدء احتفالية محافظة القاهرة لتدشين مبادرة "خليك زى آدم" بحضور سميرة أحمد

الجمعة، 05 يناير 2018 02:06 م
صور.. بدء احتفالية محافظة القاهرة لتدشين مبادرة "خليك زى آدم" بحضور سميرة أحمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى - تصوير محمد الحصرى
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بدأ منذ قليل الحفل الذى تنظمه محافظة القاهرة، لاعلان تدشين حملة "خليك زى آدم"، والتى تستهدف تعديل سلوك المواطنين بالقاهرة لرفعمستوى النظافة بها ، وذلك بحضور المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، ومشاركة الفنانة سميرة أحمد والفنان أحمد ماهر، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة، والمواطنين.

وتضمن الحفل الذى يقام الآن بميدان عابدين أمام ديوان عام محافظة القاهرة، حفل غنائى بحديقة عابدين، شارك فيه فريق من الأطفال، مع إذاعة أغنية خاصة بالحملة بعنوان "خليك زى آدم.. مترميش حاجة على الأرض" ، كما تم تخصيص أتوبيس مكشوف ملصق عليه اسم الحملة.

وفى السياق ذاته، كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط ميدانى عابدين وباب اللوق، كما دفع قسم عابدين بقوة أمنية متواجدة بمكان الاحتفال.

صور مبادرة خليك زى آدم (1)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (2)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (3)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (4)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (5)
صور مبادرة خليك زى آدم (6)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (7)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (8)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (9)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (10)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (11)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (12)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (13)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (14)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (15)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (16)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (17)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (18)

 

صور مبادرة خليك زى آدم (19)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (20)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (21)

 

صور مبادرة خليك زى آدم (22)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (23)

 

صور مبادرة خليك زى آدم (24)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (25)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (26)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (27)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (28)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (29)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (30)

 

صور مبادرة خليك زى آدم (31)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (32)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (33)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (34)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (35)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (36)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (37)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (38)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (39)
 

 

صور مبادرة خليك زى آدم (40)
 

 


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