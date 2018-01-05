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صور .. الهلال الأحمر المصري يوزع مساعدات للأهالى بشمال سيناء

الجمعة، 05 يناير 2018 06:08 م
صور .. الهلال الأحمر المصري يوزع مساعدات للأهالى بشمال سيناء جانب من توزريع المساعدات


شمال سيناء ـ محمد حسين
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أعلن  الهلال الأحمر المصري فى بيان له قبل قليل،  أنه قام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوزيع المساعدات  على أهالى بشمال سيناء وتضمنت مواد غذائية ومجموعات النظافة الشخصية، والأغطية البلاستيكية لتحسين ظروف إقامتهم خلال فصل الشتاء والأمطار.

وأوضح البيان إن  المساعدات الغذائية (مجموعها 528 طنًا، علاوة على مجموعات من مواد وأدوات النظافة، وتمت بهدف تخفيف أعباء العائلات في شمال سيناء، والتي تأثرت بالأحداث الجارية هناك،ومن المتوقع أن تفي المساعدات احتياجات هذه الأسر لمدة شهر كامل.

واشار البيان إن هذه هي المرة الثانية التي يقدم فيها الهلال الأحمر المصري بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات غذائية للأسر الأشد استضعافًا في شمال سيناء، إذ سبق أن جرى في فبراير الماضي توزيع 110 أطنان من المساعدات الغذائية و20 ألف بطانية للعديد من العائلات.

وجاء فى البيان " ان عملية التوزيع هذه إحدى ثمار التعاون بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية، من أجل العمل معًا بهدف دعم قدرات الهلال الأحمر المصري في الاستجابة لحالات الطوارئ وتقديم المساعدات الإنسانية، انطلاقًا من مبادئ الإنسانية والحيادية والاستقلالية وعدم التحيز التي تميز عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر".

عمليات التوزيع
عمليات التوزيع

 

مساعدات الهلال الاحمر
مساعدات الهلال الاحمر

 

التوزيع
التوزيع

 

مساعدات لاهالى سيناء
مساعدات لاهالى سيناء

 

اثناء التسليم
اثناء التسليم

 


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