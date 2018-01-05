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صور.. الداخلية تحبط تهريب 435 تليسكوبا محظورا عبر قناة السويس

الجمعة، 05 يناير 2018 04:15 م
صور.. الداخلية تحبط تهريب 435 تليسكوبا محظورا عبر قناة السويس جهاز ضمن المضبوطات


كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، فى إحباط محاولة تهريب 435 تليسكوبا محظور دخوله البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية.

وردت معلومات وتحريات مباحث الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس، مفادها استيراد إحدى الشركات ملك "عاطف.ز" مقيم بالقاهرة، حاوية مشمولها "بضائع عامة"، من إحدى الدول العربية، ومتجهه لميناء غرب بورسعيد، وإخفاء صاحب الشأن أصنافا مخالفة لما هو وارد بالمستندات ومحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة .

وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة فى حضور صاحب الشأن، وأسفرت أعمالها عن ضبط "435 منظار مكبر" (تليسكوب) مختلفة الأحجام والأشكال مخبأة ضمن مشمول الرسالة، وبمواجهة صاحب الشأن أقر بواقعة الضبط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 

المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

جهاز ضمن المضبوطات
جهاز ضمن المضبوطات

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الداخلية

قناة السويس

تهريب

تليسكوب



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