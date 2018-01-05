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صور.. البابا فرانسيس يزور مستشفى الأطفال فى روما

الجمعة، 05 يناير 2018 05:33 م
صور.. البابا فرانسيس يزور مستشفى الأطفال فى روما البابا فرانسيس بابا الفاتيكان


كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)
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زار البابا فرانسيس اليوم الجمعة، مستشفى الأطفال فى مدينة باليدورو بالقرب من روما.

وتحدث البابا فرانسيس تحدث خلال جمهور مع أعضاء رابطة المعلمين الكاثوليك، كما ألقى خطابا خلال حشد جماهيرى جمهوره العام الأسبوعى فى قاعة بول السادس فى الفاتيكان. 

وفى سياق متصل ترأس البابا فرانسيس، قداس من أجل أجل شهداء الهجوم الإرهابى الذى استهدف كنيسة مارمينا بحلوان.

وأعرب البابا خلال كلمة ألقاها أمام حشد بساحة القديس بطرس عن تضامنه مع الأقباط الأرثوذكس، داعيا الله أن يقبل أرواح الضحايا وتضميد جراح المصابين وذويهم والمجتمع بأكمله وهداية أصحاب القلوب القاسية.

زيارة بابا الفاتيكان للمستشفى
زيارة بابا الفاتيكان للمستشفى

 

جانب من زيارة البابا فرانسيس
جانب من زيارة البابا فرانسيس

 

لعب الأطفال مع البابا فرانسيس
لعب الأطفال مع البابا فرانسيس

 

تفقد البابا فرانسيس المستشفى
تفقد البابا فرانسيس المستشفى

 

اطمئنان البابا فرانسيس على الأطفال
اطمئنان البابا فرانسيس على الأطفال

 


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