صور.. الأمير على بن الحسين يحضر نهائى خليجى 23 ويشارك بمراسم تتويج منتخب عمان

صور.. الأمير على بن الحسين يحضر نهائى خليجى 23 ويشارك بمراسم تتويج منتخب عمانالجمعة، 05 يناير 2018 08:22 م
الأمير على بن الحسين
كتب عبد الوهاب الجندى
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حضر الأمير على بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردنى لكرة القدم، المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج التى جمعت منتخبى الإمارات وعُمان على ستاد جابر الصباح الدولى بدولة الكويت.
وقدم الأمير على بن الحسين، التهانى إلى الاشقاء الكويتيين بنحاح تنظيم البطولة، وشارك بمراسم تتويج المنتخب العُمانى بلقب البطولة.
وكان الديوان الملكى الأدرنى قد حذر من أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد أى شخص ينشر ما قال إنها أكاذيب بشأن الأسرة الحاكمة بعد أيام من إحالة الملك عبد الله الأمير على بن الحسين للتقاعد من الجيش.
الامير علي بن الحسين بصحبة الحضور
حضور الامير علي بن الحسين
الامير علي بن الحسين
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