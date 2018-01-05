video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. احتفال فى ميناء طنجة بوصول السفينة المصرية "شلاتين" للمملكة المغربية

الجمعة، 05 يناير 2018 04:17 م
صور.. احتفال فى ميناء طنجة بوصول السفينة المصرية "شلاتين" للمملكة المغربية احتفال فى ميناء طنجة بوصول السفينة "شلاتين" للمملكة المغربية


كتب: هانى محمد
إضافة تعليق


نظم طاقم السفينة المصرية "شلاتين"، وعلى متنها طلبة من الكلية البحرية المصرية، حفل استقبال فى "ميناء طنجة المدينة" بمدينة طنجة، بمناسبة وصول السفينة للمملكة المغربية، فى إطار الانشطة التدريبية المتواصلة للقوات المسلحة المصرية، والتعاون بين مصر والمغرب،  بحضور سفير مصر بالمملكة المغربية أشرف إبراهيم،  وممثلين عن القوات المسلحة الملكية المغربية وملحق الدفاع المصرى بالرباط، العميد أركان حرب وليد زيدان، وملحقى الدفاع العرب والأجانب المعتمدين بالمملكة؛ واعضاء السفارة المصرية بالمملكة؛ وممثلين عن الجالية المصرية فى المغرب.

01c59751-1eef-4b7c-8693-252b9987ec90

وبهذه المناسبة، عبر السفير المصرى بالرباط أشرف ابراهيم، عن الشكر والتقدير للمملكة المغربية على تعاونها الصادق لاتمام رحلة السفينة، وتوفير كافة الامكانيات لنجاح مهمتها فى المملكة، بالتعاون مع مكتب الدفاع المصرى بالرباط، مؤكدا أن زيارة السفينة "شلاتين" للمملكة المغربية، هى الاولى من نوعها منذ اكثر من عقدين بما يعبر عن مدى عمق العلاقات بين البلدين والحرص على تطويرها فى كافة المجالات وصولا لمرحلة الشراكة الاستراتيجية التى يطمح اليها البلدين الشقيقين.

4d34197a-7315-48fb-8757-fb0c31604324

وعبر السفير أشرف إبراهيم، عن تطلعه لاستئناف اجتماعات اللجنة العليا المصرية - المغربية المشتركة، وهى الوحيدة التى تعقد على مستوى القمة وكذلك الانتظام فى عقد آلية التنسيق السياسى والاستراتيجى بين البلدين لإعطاء دفعة لبناء تلك الشراكة مؤكدا أن مصر تتذكر وتحيى بالفخر والاعتزاز مواقف المملكة الداعمة لمصر فى مختلف المواقف وأن الشعب المصرى لن ينسى المواقف المشرفة لجلالة الملك محمد السادس وللمملكة المغربية الشقيقة فى دعم خياراته فى ثورة 30 يونيو وفى عملية التحول الديمقراطى بالبلاد وفى الحرب التى تخوضها مصر ضد قوى الارهاب والتطرف.

5feb87d7-d989-4c68-adce-c8c0150909dd

وأكد سفير مصر بالرباط، أن الشعب المصرى يقف اليوم على قلب رجل واحد لحماية مقدرات الوطن وصيانة مقدساته وتحقيق الانتصار الساحق على قوى الارهاب والتطرف وصولا لتوفير حياة أفضل للأجيال القادمة، وحماية مبادئ العدل والسلام الهادف إلى تحقيق الازدهار لكل شعوب المنطقة والعالم؛ مشيرا الى أن مصر تمكنت؛ بارادة شعبها الواعى وقواته المسلحة العظيمة؛ فى عبور أزمتها؛ واستعادة وجهها الحضارى والانتقال إلى حقبة جديدة وغير مسبوقة من الاستقرار والتنمية.

df182c6a-8c62-4e93-8363-f7450fce34a4

وأشاد السفير أشرف إبراهيم بجهود العسكرية المصرية المستمرة لتطوير وإعادة تسليح قواتها بأحدث نظم التسليح، مما وضع القوات المسلحة المصرية فى مصاف أقوى عشرة جيوش فى العالم بالتزامن مع دورها القوى وبالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة الاخرى فى بناء مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. وزير دفاع اليونان وقائد البحرية المصرية يشهدان التدريب المشترك ميدوزا - 5

السيسي: البحرية المصرية ثانى أكبر مستخدم للقطع العسكرية لشركة "نافال"

نقابة الصحفيين تحتفل باليوبيل الذهبى للقوات البحرية المصرية

المملكة المغربية

ميناء طنجة

السفينة شلاتين

مصر

البحرية المصرية



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة