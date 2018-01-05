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صور.. أول صلاة جمعة بمسجد "الفتاح العليم" فى العاصمة الإدارية الجديدة

الجمعة، 05 يناير 2018 04:03 م
صور.. أول صلاة جمعة بمسجد "الفتاح العليم" فى العاصمة الإدارية الجديدة


كتب أحمد حسن
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أدى العاملون بشركة المقاولون العرب صلاة الجمعة اليوم بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تنفذه الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وركزت خطبة الجمعة على أهمية العمل وإعمار الأرض كرسالة سامية، وأيضا ضرورة التمسك بالأمل وعدم اليأس لما له من تأثير على نهضة المجتمع، وأن يكون العمل مخلصا، ويكون أداؤه على الوجه الأكمل وأن يصاحبه الأمل.

وأوضح الخطيب أن العمل فى إعمار بيوت الله من أفضل الأعمال، وأشار إلى أن ما يقوم به العاملين من عمل كبير فى مشروع المسجد يوضح حجم الجهد المبذول الذى يقوم به العامل المصرى، وأن تقدم المجتمعات يقوم على إتقان العمل، وحث العاملين على مواصلة جهودهم فى إنشاء المبانى المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر، أن مسجد الفتاح العليم يتكون من بدروم يضم مصلى رجال (1200 مصلى)، ومصلى سيدات (300 مصلى)، و(2) ميضة للرجال، ومثلهما  للنساء، ومتحف رسالات سماوية، ودار تحفيظ قرآن، ومستوصف، ودور أرضى يتكون من صحن المسجد يتسع لعدد (6300 مصلى)، ويضم عدد 6 مداخل ومدخل جانبى لمصلى السيدات بالدور الأول، وعدد 4 مأذن بارتفاع 90 م للمأذنة والقبة الرئيسية لصحن المسجد بقطر 33م وارتفاع 28م وعدد 4 قباب ثانوية لصحن بقطر 12.5 وإرتفاع 10م وأسوار بطول 2000 متر طولى.

 

اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه (1)
اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه

اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه (2)
اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه

اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه (3)
اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه

اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه (4)
اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه 

اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه (5)
اول صلاه جمعه بمسجد العاصمه الاداريه
 

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العاصمه الاداريه

مسجد العاصمه الاداريه

صلاه الجمعه



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