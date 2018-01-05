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صور.. أهالى "بهواش" بالمنوفية يطالبون بإدخال الصرف الصحى للقرية

الجمعة، 05 يناير 2018 05:00 ص
صور.. أهالى "بهواش" بالمنوفية يطالبون بإدخال الصرف الصحى للقرية قرية بهواش تعوم على المياه الجوفية


المنوفية _ محمد فتحى
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"بهواش" إحدى القرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتى تقع فى نهاية المركز، وتعتبر من أقل القرى فى الخدمات فى الوحدة المحلية التابعة لها، فبعد القرية عن المحافظة، جعل توصيل تلك الخدمات لها أمرا صعبا بسبب الطبيعة الجغرافية التى تحيط بالقرية، التى غمرتها المياه الجوفية والصرف الزراعى، وجعل منسوب المياه يهدد العديد من منازل المواطنين.

فى البداية، يقول إسلام عرفة من أهالى القرية، إن القرية تعانى من ارتفاع منسوب المياه الجوفية الناتجة عن الصرف الصحى والصرف الزراعى، وعدم تنفيذ شبكة الصرف الصحى يعرض منازل المواطنين للخطر والانهيار فوق رؤؤس ساكنيها

وأضاف الزيات، أنهم أرسلوا العديد من الشكاوى لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، ومحافظ المنوفية ولكن دون اهتمام منهم فى بدء المشروع .

وطالب أهالى قرية بهواش رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ البدء فى المشروع والبدء فى تنفيذ محطة الصرف الصحى للقرية 

وقال الأهالى إنهم تقدموا بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى ووزير الإسكان، ومحافظ الفيوم بأن القرية بها أكثر من 30 ألف نسمة، لتنفيذ مشروع الصرف .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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